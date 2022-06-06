Министр туризма Башкирии запутался в показателях во время доклада в правительстве

фото: vk.com // Рустем Афзалов

Министр туризма и предпринимательства Башкирии Рустем Афзалов запутался в показателях во время доклада на оперативном совещании в местном правительстве 6 июня. Глава республики Радий Хабиров попытался прояснить ситуацию, но безуспешно.

Афзалов отчитывался об итогах туристической отрасли в 2021 году и сказал, что турпоток в регионе превысил 3,5 млн человек. В то же время на представленном чиновником сладе в пункте числа поездок туристов в Башкирию значился другой показатель – 5,4 млн. Это заметил руководитель республики.

– Вы там или ошиблись, или цифры неправильные по количеству туристов. Вы сказали три миллиона, а у вас там [на сладе] пять миллионов было. Или вы другие цифры имели в виду? У нас есть какая-то цифра, на которую мы опираемся? – спросил Хабиров.

Не получив от главы Минтуризма вразумительного ответа, он попросил его разобраться в этом вопросе.

Напомним, в марте текущего года Хабиров на оперативном совещании пожелал на день рождения Рустему Афзалову, который тогда еще был мэром Сибая, выучить русский язык.