Глава Башкирии Радий Хабиров поручил организовать для чиновников забег с препятствиями

Глава Башкирии Радий Хабиров 6 июня на оперативном совещании в местном правительстве поручил организовать для чиновников забег с препятствиями. Местом его проведения станет площадка парка «Патриот» в Чишминском районе. Там 4 июня на специально построенной трассе прошла «Гонка героев» – всероссийское соревнование по преодолению препятствий.

– У меня была мечта, чтобы у нас была хорошая трасса для «Гонки героев». Давайте проведем [соревнования] между муниципалитетами или между чиновниками. Мы тоже люди. Не так быстро бегаем, но куда-то заберемся. Давайте сделаем. Это очень интересно и сплачивает коллектив, – сказал руководитель региона.

Он поручил министерству спорта Башкирии организовать соревнования среди госслужащих до наступления осени.