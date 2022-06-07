Под Уфой подростков застали за возмутительным занятием на железнодорожной станции

На замечания старших подростки реагировали насмешками и оскорблениями

Под Уфой компания подростков возмутила окружающих своим вызывающим непристойным поведением. На компанию хулиганов пожаловалась читательница «Комсомолки», которая столкнулась с ними на железнодорожной станции «Юматово», возвращаясь домой в Уфу.

- На вид лет 14, не больше – а никакого уважения ко взрослым, никакого воспитания. Мало того, что врубили на всю громкость свою музыку с матом-перематом, так и сами нецензурно выражались, курили, портили имущество станции. Вокруг пожилые люди, дети – им все равно. Пожилой мужчина сделал им замечание, чтобы вели себя потише, так они в ответ его послали, - возмущается женщина.

Напомним, ранее «КП-Уфа» уже писала про компанию подростков, которые из шалости разгромили новенькую спортивную площадку в селе Месягутово. Местные жители рассказали, что не стали спускать хулиганам их проступки и обратились в полицию. Сейчас с невоспитанной молодежью и их родителями разбираются стражи порядка.