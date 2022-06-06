Пять районов Башкирии стали аутсайдерами по ямочному ремонту дорог

Самый низкий показатель ямочного ремонта дорог местного значения зарегистрирован в пяти районах Башкирии: Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый низкий показатель ямочного ремонта дорог местного значения зарегистрирован в пяти районах Башкирии: Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 6 июня сообщил министр транспорта республики Александр Булушев.

– Там процент выполнения [ямочного ремонта] составляет от нуля до двух процентов. Прошу владельцев автомобильных дорог срочно ускорить выполнение работ по ликвидации дефектов до 15 июня, – сказал чиновник.

Всего по муниципалитетам республики показатель ямочного ремонта на дорогах местного значения составляет 64,3%: устранено 29,6 тыс. дефектов из 46,1 тыс.