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Общество6 июня 2022 9:32

Пять районов Башкирии стали аутсайдерами по ямочному ремонту дорог

Показатель устранения дефектов там колеблется от нуля до двух процентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Самый низкий показатель ямочного ремонта дорог местного значения зарегистрирован в пяти районах Башкирии: Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском

Самый низкий показатель ямочного ремонта дорог местного значения зарегистрирован в пяти районах Башкирии: Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый низкий показатель ямочного ремонта дорог местного значения зарегистрирован в пяти районах Башкирии: Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 6 июня сообщил министр транспорта республики Александр Булушев.

– Там процент выполнения [ямочного ремонта] составляет от нуля до двух процентов. Прошу владельцев автомобильных дорог срочно ускорить выполнение работ по ликвидации дефектов до 15 июня, – сказал чиновник.

Всего по муниципалитетам республики показатель ямочного ремонта на дорогах местного значения составляет 64,3%: устранено 29,6 тыс. дефектов из 46,1 тыс.