Спикер парламента Башкирии стал участником еженедельных совещаний местного правительства

кадр с трансляции оперативного совещания

Сегодня, 6 июня, глава Башкирии Радий Хабиров представил нового постоянного участника еженедельных оперативных совещаний в местном правительстве. Теперь в президиуме с руководителем региона и премьер-министром Андреем Назаровым будет сидеть спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

– Мы подумали, что важнейшим звеном в нашей работе и системе является Государственное собрание. Поэтому [решили], чтобы Константин Борисович как председатель был в курсе всех событий. Просим любить и жаловать нас теперь троих уже, – сказал Хабиров во время оперативки.

Напомним, на том же заседании глава Башкирии рекомендовал некоторым жителям соблюдать масочный режим, приостановленный на прошлой неделе.