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Общество6 июня 2022 8:24

Спикер парламента Башкирии стал участником еженедельных совещаний местного правительства

Хабиров представил нового участника еженедельных оперативок в правительстве Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр с трансляции оперативного совещания

кадр с трансляции оперативного совещания

Сегодня, 6 июня, глава Башкирии Радий Хабиров представил нового постоянного участника еженедельных оперативных совещаний в местном правительстве. Теперь в президиуме с руководителем региона и премьер-министром Андреем Назаровым будет сидеть спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

– Мы подумали, что важнейшим звеном в нашей работе и системе является Государственное собрание. Поэтому [решили], чтобы Константин Борисович как председатель был в курсе всех событий. Просим любить и жаловать нас теперь троих уже, – сказал Хабиров во время оперативки.

Напомним, на том же заседании глава Башкирии рекомендовал некоторым жителям соблюдать масочный режим, приостановленный на прошлой неделе.