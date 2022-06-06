За неделю в Башкирии при падении с высоты погибли два ребенка

За прошедшую неделю в Башкирии при падении с высоты погибли четыре человека, среди них двое детей

За прошедшую неделю в Башкирии при падении с высоты погибли четыре человека, среди них двое детей. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 6 июня сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Среди [погибших детей] 4-летний ребенок из Стерлитамака и 14-летний подросток из Уфы. Кроме того, в результате падения с высоты со множественными переломами госпитализированы три ребенка, – передал руководитель аварийного ведомства.

Он обратился к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.

Напомни, 4-летний ребенок, о котором рассказал Гумеров, скончался при падении с шестого этажа жилого дома.