Заболеваемость коронавирусом в Башкирии за неделю снизилась на 67%

За последние 7 дней отмечается небольшое повышение заболеваемости, но общая тенденция остается положительной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кажется, пандемия коронавируса окончательно идет на спад, а коэффициент распространения инфекции остается на довольно низом уровне. Так, за последние 30 дней заболеваемость ковидом в республике снизилась на 67 процентов, и только за последнюю неделю увеличилась на 5 процентов.

Так, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 83 новых случая заболевания. На амбулаторном лечении находятся 425 человек, в стационарах – 134 пациента. В инфекционных госпиталях развернуто 530 коек, 20 процентов из которых остаются свободными. Общее число заболевших в регионе достигло 289095 человек, из которых 283837 выписались с полным выздоровлением.

Также, как отметил новый министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин во время оперативного совещания в правительстве, все муниципальные районы региона достигли 80-процентного уровня вакцинации. Башкирия по этому уровню занимает 1 место в России.