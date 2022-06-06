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Политика6 июня 2022 7:25

Хабиров рекомендовал некоторым жителям Башкирии носить маски, хоть и приостановил масочный режим

Глава республики высказался по отмене этой антиковидной меры
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Власти Башкирии приостановили действие масочного режима на территории республики

Власти Башкирии приостановили действие масочного режима на территории республики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе в Башкирии приостановили действие масочного режима, введенного два года назад из-за распространения коронавируса. На заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 глава республики Радий Хабиров заявил о приостановке этой антиковидной меры. Сегодня, 6 июня, он высказался на эту тему на оперативном совещании в правительстве республики.

- Мы проконсультировались с Роспотребнадзором и приняли решение приостановить действие масочного режима в республике. Поэтому не мучайте людей. Это конечно, каждый решает сам. Мы со своей стороны рекомендуем всем, кто старше 65 лет или у кого есть хронические заболевания, чтобы старались носить маски. Но подчеркиваю, масочный режим мы приостанавливаем, - подчеркнул Радий Хабиров.