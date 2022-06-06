Хабиров рекомендовал некоторым жителям Башкирии носить маски, хоть и приостановил масочный режим

Власти Башкирии приостановили действие масочного режима на территории республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе в Башкирии приостановили действие масочного режима, введенного два года назад из-за распространения коронавируса. На заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 глава республики Радий Хабиров заявил о приостановке этой антиковидной меры. Сегодня, 6 июня, он высказался на эту тему на оперативном совещании в правительстве республики.

- Мы проконсультировались с Роспотребнадзором и приняли решение приостановить действие масочного режима в республике. Поэтому не мучайте людей. Это конечно, каждый решает сам. Мы со своей стороны рекомендуем всем, кто старше 65 лет или у кого есть хронические заболевания, чтобы старались носить маски. Но подчеркиваю, масочный режим мы приостанавливаем, - подчеркнул Радий Хабиров.