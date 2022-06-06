С начала 2022 года от укусов клещей в Башкирии пострадали более 4,1 тыс. человек

С начала текущего года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 4 195 жителей, в том числе 1 479 детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала текущего года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 4 195 жителей, в том числе 1 479 детей. За неделю число пострадавших увеличилось на 668 человек. Пока этот показатель не превышает средние значения. Об этом 6 июня сообщил региональный Роспотребнадзор.

– С начала года привито от клещевого энцефалита более 22,0 тыс. человек, планируется привить 36,0 тыс. человек, – передали в надзорном ведомстве.

В республике против клещей обработана территория на площади 1,1 тыс. гектар.