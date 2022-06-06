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Общество6 июня 2022 4:52

С начала 2022 года от укусов клещей в Башкирии пострадали более 4,1 тыс. человек

Роспотребнадзор обновил статистику по состоянию на июнь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С начала текущего года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 4 195 жителей, в том числе 1 479 детей

С начала текущего года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 4 195 жителей, в том числе 1 479 детей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала текущего года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 4 195 жителей, в том числе 1 479 детей. За неделю число пострадавших увеличилось на 668 человек. Пока этот показатель не превышает средние значения. Об этом 6 июня сообщил региональный Роспотребнадзор.

– С начала года привито от клещевого энцефалита более 22,0 тыс. человек, планируется привить 36,0 тыс. человек, – передали в надзорном ведомстве.

В республике против клещей обработана территория на площади 1,1 тыс. гектар.