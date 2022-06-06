В Башкирии уже три недели разыскивают 23-летнего молодого человека

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В Башкирии разыскивают 23-летнего жителя Стерлитамака Павла Шуракова. Сообщается, что 16 мая молодой человек ушел в неизвестном направлении, и его местонахождение неизвестно до сих пор.

Особые приметы Павла: его рост – 180 см, он обладает худощавым телосложением, у него короткие русые волосы и светло-серые глаза.

В день пропажи молодой человек был одет в темно-синюю вязаную шапку, двухцветная куртка с капюшоном (черный низ, серый верх), джинсы и темно-зеленые резиновые сапоги.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла Шуракова, просят сообщить ее в полицию или по телефону 8 (987) 106-06-01.