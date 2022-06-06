В Башкирии мужчину обвиняют в удушении своей знакомой

Фото: Рустем АХУНОВ

Жителя Иглинского района Башкирии обвиняют в убийстве своей знакомой. Подробности преступления рассказала пресс-служба Иглинского межрайонного суда.

По версии следователей, 36-летний обвиняемый ночью распивал алкоголь со своей 55-летней знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая завершилась трагедией – мужчина задушил потерпевшую. После этого преступник, чтобы скрыть следы содеянного, сбросил тело женщины в подпол.

Мужчина скрылся, однако правоохранителям все же удалось его задержать. По ходатайству следователей, суд заключил на два месяца обвиняемого под стражу.

В настоящее время расследование уголовного все еще продолжается, специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.