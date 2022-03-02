Синоптики спрогнозировали в Башкирии температуру воздуха и количество осадков в марте

Количество осадков в марте будет больше, чем было раньше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха в марте в Башкирии будет на один градус выше нормы, а количество осадков – больше обычного. Об этом 1 марта сообщили синоптики Башгидромета. – Среднемесячная температура воздуха ожидается около и на 1° выше нормы (норма -7,1°). – передали специалисты. – Месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма 20-40 мм). Сегодня днем, 2 марта, в республике обойдется без существенных осадков. Слабый ветер переменных направлений будет слабым. Столбики термометров покажут +1,-4°. В горных районах потеплеет еще больше – до +4°.