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Общество2 марта 2022 5:32

Синоптики спрогнозировали в Башкирии температуру воздуха и количество осадков в марте

В республике будет на один градус теплее обычного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Количество осадков в марте будет больше, чем было раньше

Количество осадков в марте будет больше, чем было раньше

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха в марте в Башкирии будет на один градус выше нормы, а количество осадков – больше обычного. Об этом 1 марта сообщили синоптики Башгидромета. – Среднемесячная температура воздуха ожидается около и на 1° выше нормы (норма -7,1°). – передали специалисты. – Месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма 20-40 мм). Сегодня днем, 2 марта, в республике обойдется без существенных осадков. Слабый ветер переменных направлений будет слабым. Столбики термометров покажут +1,-4°. В горных районах потеплеет еще больше – до +4°.