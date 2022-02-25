Башкирия намерена разрешить предпринимателям и фермерам заниматься племенным животноводством

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Парламент Башкирии намерен разрешить предпринимателям и фермерам заниматься племенным животноводством. Соответствующий законопроект в первом чтении будет рассмотрен в марте. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, сейчас племенным животноводством могут заниматься только юридические лица. Новая норма призвана привлечь к этому виду деятельности новых участников – фермеров и ИП, – а также снизить административные барьеры.

– Под племенным хозяйством предлагается понимать «юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического лица или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, а также оказание услуг в области племенного животноводства», – передала пресс-служба Госсобрания.

Законопроект также предлагает распространить на фермеров и предпринимателей меры господдержки – как федеральной, так и региональной.