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Общество25 февраля 2022 8:36

Башкирия намерена разрешить предпринимателям и фермерам заниматься племенным животноводством

Соответствующий законопроект будет рассматриваться в марте
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Юрий Самолыго

фото: Юрий Самолыго

Парламент Башкирии намерен разрешить предпринимателям и фермерам заниматься племенным животноводством. Соответствующий законопроект в первом чтении будет рассмотрен в марте. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, сейчас племенным животноводством могут заниматься только юридические лица. Новая норма призвана привлечь к этому виду деятельности новых участников – фермеров и ИП, – а также снизить административные барьеры.

– Под племенным хозяйством предлагается понимать «юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического лица или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, а также оказание услуг в области племенного животноводства», – передала пресс-служба Госсобрания.

Законопроект также предлагает распространить на фермеров и предпринимателей меры господдержки – как федеральной, так и региональной.