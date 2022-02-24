На обеспечение жильем детей-сирот в Башкирии выделят более 5 млрд рублей

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Башкирии на обеспечение жильем детей-сирот выделят более 5 млрд рублей. Соответствующее постановление на днях утвердило правительство республики.

Как следует опубликованного на портале правовой информации документа, программа ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет реализована до 2025 года.

Согласно официальному документу в 2022 году региональные власти должны обеспечить жильем 2 830 детей.

На реализацию программы будет выделено 5 582 028 900 рублей. Деньги будут выделены из республиканского (4 519 659 600 рублей) и федерального (1 062 360 300 рублей) бюджетов.