В Башкирии откроется производство строительных инструментов за 9 млн рублей

Проект производства планируется реализовать до 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В башкирском городе Белорецке будет запущено производство строительных инструментов и комплектующих. Стоимость предприятия оценивается в 9 млн рублей. Деньги вложит инвестор – «Белорецкий Завод Насосного Оборудования». Компанию внесли в реестр резидентов местной территории опережающего социально-экономического развития. Об этом 24 февраля сообщило региональное Минэкономразвитие.

В ведомстве отметили, что инвестор намерен выйти с новым предприятием на серийное производство. Проект планируется реализовать до 2026 года. На его базе будет создано 31 рабочее место.