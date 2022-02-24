Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 13:43

В Башкирии откроется производство строительных инструментов за 9 млн рублей

Деньги в предприятие вложит инвестор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проект производства планируется реализовать до 2026 года

Проект производства планируется реализовать до 2026 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В башкирском городе Белорецке будет запущено производство строительных инструментов и комплектующих. Стоимость предприятия оценивается в 9 млн рублей. Деньги вложит инвестор – «Белорецкий Завод Насосного Оборудования». Компанию внесли в реестр резидентов местной территории опережающего социально-экономического развития. Об этом 24 февраля сообщило региональное Минэкономразвитие.

В ведомстве отметили, что инвестор намерен выйти с новым предприятием на серийное производство. Проект планируется реализовать до 2026 года. На его базе будет создано 31 рабочее место.