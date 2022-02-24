Улицы Уфы от снега расчищают 372 машины и более 1,9 тыс. коммунальщиков

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Сегодня, 24 февраля, на расчистку Уфы от снега было направлено 372 единицы техники и 1920 сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщила мэрия.

Основные силы коммунальщиков – 254 машины и 600 дорожных рабочих – брошены на очистку центральных улиц, остановок, тротуаров, мостов и трубопроводов.

– Снегоуборочная техника также работает и на отдаленных территориях города. За прошедшие сутки с улиц вывезено порядка 8 тысяч тонн снежных масс, на посыпке дорог, путепроводов, тротуаров использовано 262 тонны противогололедных материалов, – передали в городской администрации.

Снег на придомовых территориях убирают 647 дворников и 124 единицы техники. Им помогают 674 человека из управляющий компаний УЖХ.