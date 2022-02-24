В Башкирии водитель «Лады Ларгус» скончался при ДТП с КамАЗом

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 24 февраля, в Шаранском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в десятом часу утра. На первом километре автодороги Шаран-Тюменяк столкнулись «Лада Ларгус» и встречный КамАЗ. После удара обе машины вылетели в кювет. Вся передняя часть легковушки была смята.

фото: ГИБДД РБ

Водитель «Ларгуса» от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Двум его пассажирам потребовалась госпитализация.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.