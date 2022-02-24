Ургант пошутил про флешмоб башкирских пчеловодов против французского инвестора

фото: кадр "Вечернего Урганта"

Иван Ургант в своей авторской программе на «Первом канале» пошутил про флешмоб пчеловодов Ишимбайской района Башкирии, которые выступили против передачи здешних земель в аренду под пасеки французского инвестора. Ведущий «Вечернего Урганта» высказался о ситуации в шуточной манере.

– Жители Башкортостана митингуют против вторжения французских пчел. Я бы сказал, как снег на голову. – сказал Ургант. – Французские пчелы хотят захватить Башкирию, друзья. Многие не верят в пчелиную агрессию со стороны Франции. Говорят, хватит нагнетать, покажите факты.

В качестве «факта» телеведущий показал фотографию, изображающую Наполеона с туловищем пчелы, который скачет на коне. Ургант пошутил, что «снимок» «был сделан на границе с Россией».

Прокуратура Башкирии тем временем восприняло ситуацию с передачей земель французскому инвестору куда более серьезно. Ведомство начало проверку готовящейся сделки.