Завтра в Башкирии ожидаются снегопады и потепление до нуля градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 20 февраля, в Башкирии синоптики прогнозируют снегопады и потепление до нуля градусов. Это следует из прогноза погоды, которым поделились сотрудники МЧС по Башкирии.

Как сообщают специалисты, завтра в республике ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами пройдут небольшие снегопады, по северо-западу региона – до умеренного. Днем будет небольшой мокрый снег, в отдельных районах – до умеренного, местами гололед, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Синоптики прогнозируют южный ветер – 8-13 м/с, местами ожидаются порывы до порывы 15-20 м/с.

Ночью будет холодно – -6,-11°, при прояснениях – -14,-19°. Однако днем жителей Башкирии ждет чуть ли не весенняя погода: столбики термометров до 0,-5°.

Автолюбителям в это воскресенье стоит быть внимательней и аккуратней. На некоторых участках региональных шоссе из-за осадков прогнозируется ухудшение видимости до 500-1000 метров. Также на дорогах ожидаются снежные накаты и гололедица, а ночью и утром местами будет туман.