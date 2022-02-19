В Башкирии с 21 февраля возобновится диспансеризация детей до года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии с 21 февраля возобновится диспансеризация детей в возрасте до года. Предложение об этом на заседании оперативного штаба республики озвучил министр здравоохранения Максим Забелин. Его инициативу поддержали.

Свое решение власти мотивируют тем, что ситуация с COVID-19 в республике стала «стабильной».

Напомним, с сегодняшнего дня в Башкирии снята часть антиковидных ограничений. Салоны красоты, торговые центры, музеи, фитнес-клубы, гостиницы теперь можно посещать без наличия QR-кода. Ограничения остаются на мероприятия с участием более 500 человек. При их посещении, как и раньше, QR-коды обязательны.