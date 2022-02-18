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Спорт18 февраля 2022 8:30

Семен Елистратов рассказал, что сделает с олимпийской медалью из Пекине

Важную для своей карьеры награду спортсмен заработал на своей коронной дистанции
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: REUTERS

Шорт-трекист из Уфы Семен Елистратов, который совсем недавно выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине, рассказал, как поступит со своей наградой. Своими планами спортсмен поделился в социальных сетях.

Конькобежец поведал, что заработанную на одних из главных соревнованиях в своей жизни «бронзу» он отдаст в государственный музей спорта.

– Дома в коробках пользы немного, а в музее проводят экскурсии для детей, может кто-нибудь из них увидит и подумает про себя: «А чем я хуже этого Елистратова?», – написал шорт-трекист у себя на страничке в социальных сетях.

Также спортсмен поделился, что очень соскучился по дому и чего сейчас хочет больше всего.

– У меня нет чувства недосказанности, я сделал все, что от меня зависело. Сейчас я просто хочу домой! Хочу пельмени, борщ, рассольник… сразу и все вместе! – рассказал шорт-трекист.