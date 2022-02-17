В Уфе четвертый день не могут определиться со схемой движения автобусного маршрута №167

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В Уфе в понедельник, 14 февраля, появился новый автобусный маршрут – №167. 35 машин частного перевозчика «Автомиг» начали курсировать между «ДОКом» и аэропортом. Прошло уже четыре дня, но до сих пор неизвестно, какие именно остановки проезжают эти автобусы. В Минтрансе республики сегодня, 17 февраля, заявили, что обкатка рейса все еще продолжается, а окончательная схема движения до сих пор не определена.

– [Маршрут] максимально должен отвечать потребностям жителей населенных пунктов, которые расположены в Южном пригороде башкирской столицы, потому что максимальное число обращений было по поводу запуска маршрута именно в данном направлении, – передали в ведомстве. – Первоначально планировалось, что маршрут №167 соединит Уфимский ДОК и Международный аэропорт Уфа, но как показали первые подсчеты пассажиропотока и опросы жителей, данное направление не самое востребованное.

Минтранс отметил высокую потребность в дополнительных маршрутах у жителей Чесноковки, Зубово Life 2, микрорайона Спутник, Цветов Башкирии. Чтобы определить востребованность 167-го маршрута, ведомство проводит опросы среди его пассажиров и жителей загородных районов Уфы.

Минтранс обещает утвердить окончательный вариант маршрута «в ближайшее время».

На запрос «КП-Уфа» пресс-служба ведомства пояснила, что сейчас 167-е автобусы проезжают через Черниковку, проспекты Октября и Салавата Юлаева, а затем выходят на Оренбургский тракт.