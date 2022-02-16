МЧС предупредило жителей Башкирии о тумане с видимостью менее 500 метров

Туман накроет республику ночью и утром 17 февраля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

МЧС Башкирии предупредило местных жителей о густом тумане, который ожидается ночью и утром 17 февраля. Видимость на отдельных участках автодорог сократится до 500 и менее метров.

В целом завтра прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юга и юго-запада. Его скорость не превысит восьми метров в секунду.

Этой ночью температура воздуха в республике понизится до -9,-14° (при прояснениях до -19°), днем столбики термометров покажут -2,-7°.