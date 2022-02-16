Уфимский центр радионуклидной терапии за 1,2 млрд рублей начнут строить в мае-июне 2022 года

В центре будет создано 50 новых высокоспециализированных рабочих мест Фото: Олег УКЛАДОВ

В мае-июне текущего года в Уфе начнут строить второй в стране и первый в ПФО центр радионуклидной терапии. Его разместят в комплексе зданий городской клинической больницы №18. Проект реализуется по соглашению правительства Башкирии и компании «Русатом Хэлскеа». В возведение лечебницы вложено более 1,2 млрд рублей инвестиций. Сейчас проектная документация проходит согласование в Главгосэкспертизе России. Об этом 16 февраля сообщило региональное правительство.

– Центр […] удовлетворит потребности регионов Уральского и Приволжского федеральных округов в радионуклидной терапии, обеспечит доступность высокотехнологичной медпомощи с применением современной и перспективной изотопной продукции. Размещение объекта […] в комплексе зданий городской клинической больницы №18 обусловлено высоким уровнем функционирования онкологической службы, удобной локализацией, позволяющей выстроить оптимальную маршрутизацию профильных пациентов. – пояснил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

В центре будет создано 50 новых высокоспециализированных рабочих мест. Предполагается, что лечебница восполнит дефицит медицинской инфраструктуры для оказания помощи пациентам с раком. Учреждение будет оказывать широкий спектр услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний методами радионуклидной терапии. Первых пациентов центр примет в 2023 году.