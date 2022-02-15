В одном из дворов Стерлитамака собаки неоднократно нападали на детей

Фото: СК Башкирии

Следком Башкирии намерен проверить действия чиновников после нападения на двух детей безнадзорными животными. В ведомстве проходит доследственная проверка по подозрению в халатности.

По информации СК, во дворе дома по проспекту Октября собаки в разное время напали на девочку и мальчика. В обоих случаях никто не пострадал – от девочки животное отогнала мама, а мальчику удалось убежать. Местные жители сообщали также о том, что собаки нападали на детей в этом дворе и ранее.

Следком намерен опросить в рамках проверки свидетелей, сотрудников администрации и организации по отлову животных.