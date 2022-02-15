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Общество15 февраля 2022 8:01

В Уфе запретили парковаться на улице Революционной, чтобы машины не мешали убирать снег

Там установили дорожные знаки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфа

фото: ГИБДД Уфа

В Уфе запретили парковаться на участке улицы Революционной, чтобы машины не мешали коммунальной технике убирать снег. Об этом 15 февраля сообщила городская ГИБДД.

Стоянка запрещена на отрезке улицы Революционной от дома №162 в сторону Николая Дмитриева в обоих направлениях. Там установлены соответствующие дорожные знаки, в том числе о работе эвакуатора.

По данным мэрии Уфы, за прошедшие сутки из города было вывезено более 36,7 тыс. тонн кубометров снега. В уборке задействованы 1 694 человека.