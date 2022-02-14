В 2022 году в Башкирии ЕГЭ будут сдавать более 17 тысяч выпускников

В фаворитах у выпускников обществознание и информатика Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году ЕГЭ в Башкирии будут сдавать более 17 тысяч выпускников. Такие данные озвучили сегодня, 14 февраля, в региональном Минобре. Всего государственный экзамен предстоит сдать 17545 ученикам, из которых 16537 – выпускники текущего года, еще 1033 – выпускники прошлого года, 147 – студенты колледжей, 4 – десятиклассники, 3 – те, кто не смог сдать экзамен в прошлые годы, и еще 1 – гражданин иностранного государства.

Самым популярным предметом, который выбирают ученики для ЕГЭ, оказалось обществознание – его в этом году будут сдавать 37,3% выпускников. В тройке лидеров оказались информатика и ИКТ – 23%, а также биология – 20,3%. По-прежнему популярностью у выпускников пользуются физика – 19,7%, химия – 17,9% и история – 12,3%. Необходимыми для получения аттестата о среднем общем образования являются экзамены по русскому языку и математике, при этом математику ученики могут выбрать базового или профильного уровня.

- В Башкирии сложилась эффективная система подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. Результаты экзаменов закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, - подчеркнул глава регионального Минобра Айбулат Хажин.