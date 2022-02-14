Элвин Грей показал, что подарил своей жене на День всех влюбленных

фото: instagram.com // elvin_grey_music

Башкирский певец Элвин Грей на День всех влюбленных подарил своей жене Инзиле сережки известной австрийской компании. В своих соцсетях Радик Юльякшин показал, как покупает украшения в казанском ювелирном салоне и вручает их своей возлюбленной.

– На самом деле, все парни знают, что хотят наши вторые половинки, но я не буду дарить именно это, потому что сюрприз должен оставаться сюрпризом, – отметил артист.

фото: instagram.com // elvin_grey_music

В своем инстаграме девушка сказала, что Юльякшин вручил ей подарок 13 февраля – перед своим отъездом на гастроли. «Честно, я растерялась. У меня руки тряслись, и я не ожидала» – поделилась Инзиля.