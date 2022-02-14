Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 15:39

Элвин Грей показал, что подарил своей жене на День всех влюбленных

Юльякшин вручил презент своей возлюбленной перед отъездом на гастроли
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
фото: instagram.com // elvin_grey_music

фото: instagram.com // elvin_grey_music

Башкирский певец Элвин Грей на День всех влюбленных подарил своей жене Инзиле сережки известной австрийской компании. В своих соцсетях Радик Юльякшин показал, как покупает украшения в казанском ювелирном салоне и вручает их своей возлюбленной.

– На самом деле, все парни знают, что хотят наши вторые половинки, но я не буду дарить именно это, потому что сюрприз должен оставаться сюрпризом, – отметил артист.

фото: instagram.com // elvin_grey_music

фото: instagram.com // elvin_grey_music

В своем инстаграме девушка сказала, что Юльякшин вручил ей подарок 13 февраля – перед своим отъездом на гастроли. «Честно, я растерялась. У меня руки тряслись, и я не ожидала» – поделилась Инзиля.