Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 16:55

Следователи проверят обстоятельства нападения бездомных собак на девушку под Уфой

В ведомстве намерены выяснить, почему по деревне разгуливают бродячие псы
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Собаки набросились на девушку и покусали ее за ноги

Собаки набросились на девушку и покусали ее за ноги

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи проверят обстоятельства нападения своры бездомных собак на девушку в Уфимском районе. Напомним, все произошло 8 февраля в деревне Кириллово. 21-летняя Ильяна Б. рассказала, что проходила мимо собак, а те начали рычать и бросаться на нее. В какой-то момент один из псов вцепился в ногу девушке, но та смогла отбиться, после чего обратилась в больницу за медпомощью.

Сейчас сыщики организовали доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит опросить саму пострадавшую, сотрудников районной администрации, а также компанию по отлову бродячих животных. Самой Ильяне Б. предстоит пройти судмедэкспертизу, которая установит тяжесть причиненного вреда ее здоровью.

- В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка, - уточнили в пресс-службе ведомства.