Следователи проверят обстоятельства нападения бездомных собак на девушку под Уфой

Собаки набросились на девушку и покусали ее за ноги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи проверят обстоятельства нападения своры бездомных собак на девушку в Уфимском районе. Напомним, все произошло 8 февраля в деревне Кириллово. 21-летняя Ильяна Б. рассказала, что проходила мимо собак, а те начали рычать и бросаться на нее. В какой-то момент один из псов вцепился в ногу девушке, но та смогла отбиться, после чего обратилась в больницу за медпомощью.

Сейчас сыщики организовали доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит опросить саму пострадавшую, сотрудников районной администрации, а также компанию по отлову бродячих животных. Самой Ильяне Б. предстоит пройти судмедэкспертизу, которая установит тяжесть причиненного вреда ее здоровью.

- В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка, - уточнили в пресс-службе ведомства.