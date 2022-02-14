Число умерших от COVID-19 в Башкирии приближается к 5 тыс. человек

От коронавируса за последние 24 часа скончались еще 16 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще 16 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 4 946 человек. Об этом 14 февраля сообщил местный оперштаб.

Число новых случаев COVID-19 тем временем продолжает расти: за 24 часа инфекцию диагностировали еще 3 789 жителям. Всего на территории региона было зарегистрировано более 164,7 тыс. заражений.

Переболели коронавирусом в Башкирии свыше 136 тыс. человек, 701 из них выписался по выздоровлению за минувшие сутки.

Полностью привились от инфекции 2,26 млн человек (для достижения планового показателя необходимо не менее 2,48 млн).