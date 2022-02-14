Прокуратура Уфы привлекла к ответственности коммунальную службу за свалку грязного снега

Коммунальщики незаконно вывозили снег в районе «Каменной переправы».

Прокуратура Уфы привлекла к ответственности службу по благоустройству Кировского района за свалку грязного снега в районе «Каменной переправы». Ранее «КП-Уфа» писала об этой проблеме: собранные с улиц города осадки вывозились на территорию рядом с жилыми садами «Ак-Идель».

– Надзорные мероприятия показали, что на земельном участке, расположенном вблизи мостового перехода через реку Уфу в районе «Каменной переправы», складировался снег, вывезенный после уборки улиц города, – передала прокуратура.

По закону собранный снег должен сбрасываться на плавильные установки или площадки с водонепроницаемым покрытием и сплошным земляным валом.

По факту нарушений правил организации вывоза отходов к ответственности был привлечен директор службы по благоустройству Кировского района. Прокуратура внесла в его адрес представление об устранении выявленных нарушений. Также в суд был направлен иск с требованием запретить выгрузку снега вне специально оборудованных территорий и убрать образовавшуюся снежную свалку.

Полное устранение выявленных недостатков находится на контроле надзорного ведомства.