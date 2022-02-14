Мэр башкирского Нефтекамска Ратмир Мавлиев покинул пост

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Сегодня, 14 февраля, прошло заседание городского совета Нефтекамска, где депутаты приняли отставку сити-менеджера Ратмира Мавлиева. Эту должность он занимал с марта 2019 года, а летом 2021 года выиграл очередной конкурс на кресло мэра.

На заседании Горсовета Нефтекамска депутаты освободили 32-летнего Ратмира Мавлиева от должности и возложили обязанности мэра с приставкой «и.о.» на первого заместителя главы администрации Эльдара Валидова.

В своих соцсетях Ратмир Мавлиев поблагодарил команду городской администрации за работу и заявил, что продолжит работать «во благо нашей республики. Но уже в другом городе». Таким образом, экс-мэр Нефтекамска фактически подтвердил, что перебрался на работу в Уфу.

В каком качестве он будет трудится в башкирской столице пока не разглашается. Некоторые республиканские СМИ прочат ему кресло мэра вместо действующего сити-менеджера Сергея Грекова.