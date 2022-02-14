Два ребенка пострадали при встречном ДТП на трассе в Башкирии

фото: ГИБДД

В Зианчуринском районе Башкирии при встречном ДТП с двумя легковушками пострадали два ребенка. Об этом 14 февраля сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась на 237 километре трассы Магнитогорск-Ира. Там столкнулись Hyundai Accent под управлением 24-летнего уфимца, и «Лада Гранта», за рулем которой сидел 34-летний мужчина. В отечественной машине также находились двое детей восьми и десяти лет. Оба получили травмы. Медицинская помощь также потребовалась 24-летней пассажирке иномарки.

фото: ГИБДД

В Госавтоинспекции отметили, что дети сидели в детских удерживающих устройства, что спасло их от тяжёлых травм. По факту ДТП ведется разбирательство.