Подростков застукали за непристойным занятием в кинотеатре Башкирии

Фото: Черный список Салават

В Салавате местные жители рассказали о непристойном поведении подростков, с которым они столкнулись в кинотеатре. По словам возмутившегося автора сообщения в социальных сетях, дети в кинозале громко ели чипсы и ели пиво, сопровождая все это неприличными звуками.

– Кто узнал своих детей, убедительная просьба: кормите детей перед тем как они идут в кинотеатр, чтобы они не ужрались чипсами, хрустя на весь зал, запивая пивом, а потом извергали дикую отрыжку, мешая всем смотреть фильм, – возмутился зритель кинотеатра.

В ответ на это сообщение, подписчики группы Вконтакте ответили, что тоже сталкивались с подобным поведением несовершеннолетних.

– Две недели назад ходили на фильм. Сидели сбоку малолетки, закинув ноги на передние сидения, курили в наглую, – рассказала жительница Салавата.