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Спорт13 февраля 2022 13:26

Глава Башкирии поздравил Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью на Олимпиаде

Источник:kp.ru
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Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 13 февраля, сообщил, что республиканский биатлонист Эдуард Латыпов стал бронзовым призером на Олимпийских играх в Пекине.

– Наш Эдуард Латыпов снова завоевал бронзу в Пекине, на этот раз в гонке преследования! Несмотря на жуткий ветер и тяжёлые погодные условия, Эдуард показал блестящий результат и пришёл третьим, – поздравил руководитель региона в соцсетях.

Хабиров также отметил, что наш соотечественник выиграл первую в истории России медаль в этой дисциплине.