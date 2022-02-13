Глава Башкирии поздравил Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью на Олимпиаде

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 13 февраля, сообщил, что республиканский биатлонист Эдуард Латыпов стал бронзовым призером на Олимпийских играх в Пекине.

– Наш Эдуард Латыпов снова завоевал бронзу в Пекине, на этот раз в гонке преследования! Несмотря на жуткий ветер и тяжёлые погодные условия, Эдуард показал блестящий результат и пришёл третьим, – поздравил руководитель региона в соцсетях.

Хабиров также отметил, что наш соотечественник выиграл первую в истории России медаль в этой дисциплине.