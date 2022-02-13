Жителей Башкирии попросили не выезжать за пределы города из-за непогоды

В ГИБДД по Башкирии в связи с ухудшением погодных условий обратились к местным жителям с просьбой быть максимально внимательными и не выезжать по возможности за пределы населенных пунктов. В настоящий момент, по информации ведомства, наблюдается снегопад и сильные метели.

– Во избежание неприятностей на дороге, рекомендую не выезжать за пределы населенных пунктов. Дождаться улучшения погоды. Если вы уже в пути, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов, – проинформировали в ведомстве.

Жителей республики также попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. При возникновении внештатных ситуация, водители могут обратиться в дежурную часть по телефонам: 235-84-02, 233-27-31, 237-84-80, 237-02-02.