В Башкирии продлили арест двум избившим пенсионера детям

Пресс-служба Дюртюлинского суда сообщила, что 11 февраля продлили срок ареста двум несовершеннолетним детям, которые совершили «особо тяжкое преступление против личности».

Жертвой преступников стал пожилой человек, которого они жестоко избили и обокрали. Уточняется, что на этот поступок они решились ради покупки алкогольных напитков. Чтобы совершить задуманное, они залезли в дом к своей жертве и покалечили его.

В настоящий момент суд принял решение оставить их под арестом на 30 дней, а всего – до 5 месяцев 28 суток