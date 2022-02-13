Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 8:11

В Башкирии продлили арест двум избившим пенсионера детям

Малолетние злоумышленники решились пойти на это ради денег
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Пресс-служба Дюртюлинского суда сообщила, что 11 февраля продлили срок ареста двум несовершеннолетним детям, которые совершили «особо тяжкое преступление против личности».

Жертвой преступников стал пожилой человек, которого они жестоко избили и обокрали. Уточняется, что на этот поступок они решились ради покупки алкогольных напитков. Чтобы совершить задуманное, они залезли в дом к своей жертве и покалечили его.

В настоящий момент суд принял решение оставить их под арестом на 30 дней, а всего – до 5 месяцев 28 суток