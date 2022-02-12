В Башкирии продолжается геомагнитная активность

Фото: Рустем Ахунов

В ближайшие несколько дней в Башкирии возможны небольшие геомагнитные «возмущения». Регион все еще остается в зоне геомагнитной активности, что подтверждают синоптики. По данным сервиса Gismeteo, в ночь с субботы на воскресенье, 13 февраля, в Башкирии прогнозируются небольшие колебания геомагнитного фона.

Геомагнитная активность в том или ином регионе планеты измеряется в «баллах». В ближайшие два дня в Башкирии активность будет достигать 3-4 баллов. Однако о полноценных геомагнитных бурях говорить пока не приходится – они начинаются с отметки в 5 баллов.

Напоминаем, геомагнитная активность может негативно повлиять на людей с завышенным или пониженным артериальным давлением.