Когда в Башкирии прекратятся снегопады

Фото: Рустем Ахунов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Башкирии продолжатся снегопады. Согласно данным сервиса Gismeteo, в эти выходные в регионе будет валить снег, а столбики термометров поднимутся днем до -1, -3 градуса Цельсия. Ранее снегопад, гололедицу и снежный накат прогнозировали и метеорологи из Башгидрометцентра.

По данным метеорологов, снег будет идти в Башкирии вплоть до вечера воскресенья, 13 февраля. Лишь с началом новой недели стихия немного успокоится и осадки прекратятся. Так, в понедельник, 14 февраля, в республике ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит -6 градусов Цельсия, а ночью столбики термометров опустятся до -11 .