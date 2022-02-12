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Общество12 февраля 2022 11:58

Погода в Башкирии на воскресенье, 13 февраля: снегопад и гололедица

Синоптики обещают ухудшение погодных условий в республике
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Метеорологи Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков в предстоящее воскресенье, 13 февраля, в Башкирии ожидается небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица, ожидаются снежные заносы.

Согласно прогнозу погоды, температура воздуха в ночь с субботы на воскресенье составит -5, -10 градусов Цельсия, местами до -15. В горных районах и вовсе похолодает до -22 градусов Цельсия. Днем температура воздуха по республике составит -3, -8 градусов, местами сохранится прохладная погода до -13 градусов. Ветер в регионе в ближайшие сутки будет юго-западного и западного направления, умеренный.