В Уфе внезапно вспыхнул пожар в салоне красоты: пострадала сотрудница

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, около 13:51 в диспетчерскую МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании в салоне красоты на первом этаже, расположенном в доме №57 по улице Революционной в Уфе. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что горит помещение в одноэтажном пристрое.

Как оказалось, возгорание действительно произошло в местном салоне красоты. По данным МЧС по Башкирии, площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Сотрудники пожарной охраны в кратчайшие сроки локализовали и ликвидировали возгорание. В ближайшее время на место прибудет эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС, которые должны установить причины возгорания.

К сожалению, при пожаре пострадала 38-летняя женщина, работница салона. По данным МЧС по Башкирии, она отравилась продуктами горения и ее срочно госпитализировали в 21-ю больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.