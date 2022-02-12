В Уфе около многоэтажки просел грунт и треснул асфальт

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Сегодня, 12 февраля, в Уфе на улице Интернациональной внезапно просел грунт около многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе городского Управления гражданской защиты, инцидент произошел прямо под окнами дома № 187/1. Прибывшие на место спасатели оцепили территорию, а коммунальщики приступили к очистке «проблемного» участка от снега.

По данным УГЗ Уфы, около пятиэтажки внезапно просела земля и треснул асфальт, который был уложен вдоль дома. В ближайшее время место обследуют специалисты, которые должны выяснить, из-за чего произошел инцидент. После этого территорию засыплют землей и восстановят там асфальтное покрытие.

Как отметили в пресс-службе УГЗ, ситуация находится на контроле уфимских спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших.