В Уфе при столкновении двух легковушек пострадали три человека

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

В минувшую пятницу, 11 февраля, в башкирской столице на улице Жукова произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, около полудня 33-летний водитель за рулем «Skoda Octavia», двигаясь в сторону улицы Сельская Богородская столкнулся с «Renault Logan», движущимся во встречном направлении. Французской легковушкой управлял 31-летний уифмец. В причинах и обстоятельствах аварии теперь разбираются сотрудники ГИБДД.

По данным дорожной полиции, в результате ДТП пострадали оба водителя и 37-летняя пассажирка «Skoda». Всех госпитализировали в больницу, но после оказания помощи отпустили. Как оказалось, водитель «Renault» осуществлял перевозку пассажиров как таксист, но соответствующей лицензии на это не имел. Госавтоинспекторы составили административный протокол, ему грозит штраф.