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Авто12 февраля 2022 6:14

Из-за ремонта старого моста через Белую на въезде в Уфу изменится схема движения

Открытый недавно мост-вставка станет четырехполосным
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На мосту-вставке через реку Белая с 14 февраля изменится схема движения. Как сообщают в уфимской мэрии, там будет организовано четыре полосы: старую разметку уберут и установят специальные дорожные знаки. Новую разметку нанесут после того, как сойдет снег.

Как пояснили в городской администрации, схему движения поменяют заранее, чтобы автомобилисты поскорее к ней привыкли. Напомним, что изменение схемы движения на выезде из Уфы связано с тем, что с 1 марта власти планируют полностью закрыть на ремонт старый мост 1956 года постройки. Съезд на него со стороны проспекта Салавата Юлаева уже закрыли – рабочие установили там бетонные блоки и специальные знаки.

Как отметили в пресс-службе уфимской мэрии, на время ремонта арочного моста на въезд и выезд из города будут работать 10 полос движения на двух мостах – «новом» и на мосту-вставке.