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Происшествия11 февраля 2022 12:19

В Башкирии во втором за день смертельном ДТП столкнулись внедорожник и фура

Авария затруднила движение по трассе М-5
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии произошло второе смертельное ДТП за день. Днем 11 февраля на трассе в Иглинском районе столкнулись внедорожник и фура. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около 15:00. На 1507 километре автодороги М-5 ударились Mitsubishi Pajero и грузовик DAF. Водитель внедорожника умер на месте от полученных травм. Выжили, но пострадали двое его пассажиров – медики оказали им первую помощь.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В ГИБДД добавили, что из-за ДТП движение на участке было затруднено. Транспортный поток был направлен через село Иглино.

Двумя часами ранее в Караидельском районе после столкновения с Nissan Bluebird погиб водитель «Лады Приора».