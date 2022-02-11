Житель Башкирии зарезал гостя и больше месяца хранил его труп у себя на участке

фото: МВД РБ

В Чишминском районе Башкирии следователи установили подозреваемого в убийстве 35-летнего местного жителя, который больше месяца числился пропавшим без вести. Об этом сообщили региональные управления СК И МВД.

1 февраля 2022 года в полицию обратился 64-летний мужчина. Он рассказал о пропаже сына, который 25 декабря ушел из дома и не вернулся. Исчезновением заинтересовался Следственный комитет – ведомство сразу возбудило уголовное дело об убийстве.

Сыщики вместе с сотрудниками уголовного розыска выяснили, что последний раз пропавшего видели дома у его 57-летнего знакомого в поселке Чишмы. При допросе последний стал отрицать, что приятель к нему приходил, а затем сказал, что его убил собственный брат, а он спрятал тело на территории своего домовладения.

– Вскоре тело было обнаружено. Однако проведенными следственно-оперативными мероприятиями удалось исключить причастность брата пропавшего, а благодаря правильно избранной тактики допроса 57-летний мужчина сознался в содеянном, – передали в СК.

фото: СК РБ

В ведомстве озвучили свою версию случившегося. Так, 25 декабря подозреваемый пригласил к себе девушку, чтобы она помогла ему зарезать и ощипать гусей, а она в свою очередь позвала с собой погибшего и его брата. До гусей дело не дошло, и компания стала распивать алкоголь. После застолья там остались только хозяин жилища и потерпевший. Они были сильно пьяны, и в какой-то момент между ними возник конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил своего гостя ножом в грудь, от чего тот скончался.

– Желая избежать ответственности, злоумышленник обернул тело в полиэтилен и спрятал его на своем участке, закрыв его листом шифера и закопав снегом, – добавили в СК РБ.

С подозреваемыми сейчас работают следователи. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.