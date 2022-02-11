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Общество11 февраля 2022 14:26

В Башкирии откроется производство медицинского стекла за 4 млрд рублей

Проект будет реализовывать инвестор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Производство планируется запустить к 2030 году

Производство планируется запустить к 2030 году

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В башкирском городе Благовещенске планируют открыть производство медицинского стекла за 4 млрд рублей. Проект собирается реализовывать компания «Медглас». Минэкономразвития внесло фирму в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Об этом 11 февраля сообщило региональное правительство.

— Предприятие намерено создать первое в России высокотехнологичное производство боросиликатного стекла первого и второго гидролитических классов для фармацевтической промышленности. Это позволит обеспечить импортозамещение в стратегически важной для страны отрасли. – сказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Инвестор намерен запустить производство к 2030 году. На предприятии появится 318 рабочих мест.