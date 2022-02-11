В Башкирии откроется производство медицинского стекла за 4 млрд рублей

Производство планируется запустить к 2030 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В башкирском городе Благовещенске планируют открыть производство медицинского стекла за 4 млрд рублей. Проект собирается реализовывать компания «Медглас». Минэкономразвития внесло фирму в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Об этом 11 февраля сообщило региональное правительство.

— Предприятие намерено создать первое в России высокотехнологичное производство боросиликатного стекла первого и второго гидролитических классов для фармацевтической промышленности. Это позволит обеспечить импортозамещение в стратегически важной для страны отрасли. – сказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Инвестор намерен запустить производство к 2030 году. На предприятии появится 318 рабочих мест.