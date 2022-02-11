В Башкирии при лобовом столкновении Nissan Bluebird и «Лады Приора» погиб водитель

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 11 февраля, в Караидельском районе Башкирии произошло лобовое ДТП, в котором погиб один из водителей. Авария случилась около 13:00, передали в региональной ГИБДД.

По данным дорожной полиции, на 89 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка врезались встречные Nissan Bluebird и «Лада Приора». Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте. Помощь медиков потребовалась его пассажирке, а также человеку, сидевшему за рулем иномарки.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекция и другие службы, в том числе МЧС.