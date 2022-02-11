Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе появится 3700 парковочных мест. Об этом на сегодняшнем брифинге в администрации башкирской столицы рассказал начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин.

По словам чиновника, первые платные парковочные места начнут появляться в историческом центре Уфы уже в начале лета – 1 июня. Они будут реализованы в зоне ограниченной улицами Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айская и Воровского.

Хмарин также отметил, что первоначальный тариф, по которому горожанам будут предоставляться платные парковочные места – 40 рублей в час.