Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 9:42

В Уфе появится 3700 платных парковочных мест

Первые парковочные зоны появятся уже летом
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе появится 3700 парковочных мест. Об этом на сегодняшнем брифинге в администрации башкирской столицы рассказал начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин.

По словам чиновника, первые платные парковочные места начнут появляться в историческом центре Уфы уже в начале лета – 1 июня. Они будут реализованы в зоне ограниченной улицами Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айская и Воровского.

Хмарин также отметил, что первоначальный тариф, по которому горожанам будут предоставляться платные парковочные места – 40 рублей в час.