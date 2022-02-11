фото: ufacity.info

В Уфе сегодня, 11 февраля, закрылось движение автотранспорта по двум полосам улицы Рабкоров между пересечениями с Высотной и Степана Кувыкина. Ограничение, введенное из-за работ по реконструкции улицы, продлится до 1 октября 2022 года. Об этом сообщила городская администрация.

фото: ufacity.info

– Как сообщил представитель заказчика [реконструкции улицы Рабкоров], местные проезды рядом открыты для движения. Перекрытый участок необходим для строительства ливневой канализации и переустройства сетей водоснабжения, – передали в мэрии.

Реконструкция улицы Рабкоров на отрезке между пересечениями с Академика Ураксина и Степана Кувыкина началась летом 2021 года. К концу 2022-го на участке появится новая ливневая канализация, освещение, тротуары и остановки общественного транспорта.